Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего в Ростовской области

Детали серьезной аварии, произошедшей 22 июля вблизи поселка Дивного в Ростовской области, уточнили в Госавтоинспекции.
Авария случилась в 7:25 на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Предварительно, 54-летний водитель «Мазда» (Mazda CX-7) выехал на встречную полосу, где это было разрешено, и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 50-летнего мужчины.
— В результате пострадали водитель «Мазды», а также 44-летний пассажир «ГАЗели». Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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