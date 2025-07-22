Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего в Ростовской области

Авария случилась в 7:25 на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Предварительно, 54-летний водитель «Мазда» (Mazda CX-7) выехал на встречную полосу, где это было разрешено, и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 50-летнего мужчины.