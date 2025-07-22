Силовики пришли с обыском в Михайловский театр

На позапрошлой неделе Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, у него прошел обыск по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа, возбужденному СК по материалам ФСБ. По данным «Известий», обвинение против Кехмана связано с превышением сметной стоимости по трем подрядным контрактам при реконструкции старой сцены МХАТа, восстановление которой началось в 2022 году. С тех пор общая сумма госконтрактов, включающих проектные работы, закупку оборудования и строительство, превысила 2 млрд руб.