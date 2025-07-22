Грузовик DAF вылетел с дороги в Самарской области, пострадал водитель

Авария произошла во вторник утром в Волжском районе губернии. Автолюбителю потребовалась медпомощь. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения о ДТП появились 22 июля в 5:14. На 42-м километре водитель грузовика DAF вылетел с проезжей части. Специалисты 128-й пожарно-спасательной части на месте происшествия отключили систему электропитания машины.
Правоохранители организовали проверку. На участке аварии работали и медики. Пострадал владелец большегруза.
Также во вторник водитель «четырнадцатой» попал в смертельное ДТП. Он столкнулся с кроссовером Haval Jolion.
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