В Уфе водитель устроил два ДТП, ездил по лестнице и пил водку

Сообщается, что пьяный мужчина в форме охранника сел за руль «Лады Гранты» и отправился в магазин за добавкой. Пока выезжал со двора, поцарапал бок соседнего «Ниссана». Но это его не остановило. Возле магазина он снова врезался в припаркованную машину — на этот раз «Киа», уезжал прямо по лестнице.