В Уфе водитель устроил два ДТП, ездил по лестнице и пил водку

В Уфе пьяный водитель устроил два ДТП, ездил по лестнице и пил водку. Сразу несколько нарушений он совершил на ул. Комсомольской вечером 20 июля.
Сообщается, что пьяный мужчина в форме охранника сел за руль «Лады Гранты» и отправился в магазин за добавкой. Пока выезжал со двора, поцарапал бок соседнего «Ниссана». Но это его не остановило. Возле магазина он снова врезался в припаркованную машину — на этот раз «Киа», уезжал прямо по лестнице.
Его пытались остановить, когда не удалось скрыться на машине — ушел в магазин за новой порцией алкоголя. К моменту прибытия инспекторов ДПС мужчина успел опустошить еще полбутылки.
«Установлено состояние опьянения 1,69 мг/л (миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха)», — сообщили в Госавтоинспекции Уфы.