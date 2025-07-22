Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова из-за онкологии

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Ирина Подносова: биография бывшего председателя Верховного суда России

Председатель Верховного суда Российской Федерации — руководитель высшей инстанции судебной власти страны. В 2024 году эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.