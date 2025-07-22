Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова из-за онкологии

22 июля 2025 года на 72-м году жизни умерла председатель Верховного Суда России Ирина Подносова.
По информации, переданной её окружением агентству ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования семье и близким Ирины Подносовой.
Напомним, что 17 апреля 2024 года Ирина Подносова заняла пост председателя Верховного суда России. Она пришла на смену Вячеславу Лебедеву.
9 апреля президент Владимир Путин предложил её кандидатуру, а Совет Федерации её утвердил. Однако 22 июля стало известно, что Ирина Подносова ушла из жизни.
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