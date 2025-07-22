МВД Беларуси: пять должностных лиц задержаны за взятки

МВД Беларуси сообщило, что пять должностных лиц задержаны за взятки. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудниками БЭП Минской области с целью обеспечения качественного проведения уборочной, а также заготовительной кампаний, были выявлены факты получения взяток должностными лицами агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Брестской, Витебской, Минской областей.
В ведомстве обратили внимание, что фигуранты на регулярной основе получали деньги от представителя коммерческой организации за лоббирование его интересов. Речь идет про подписание актов приемки, заключение договоров на ремонт сельхозтехники, своевременную оплату работ.
«Размер траншей достигал нескольких тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.
Прокуратура в отношении пяти должностных лиц, а также бизнесмена завела уголовные дела.
Тем временем в Минске ОМОН задержал электромонтера из-за его подработки.
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