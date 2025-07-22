Студентка из Омска лишила родителей трех миллионов рублей

Сперва студентке позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и буквально оглушил известием про «оформленный кредит» и «попытку перевода денег на вражескую Украину». После этого, сильно напуганная уголовным сроком девушка безропотно выполняла все указания мошенников: сняла со счета семейные сбережения в размере 1 миллиона 690 тысяч рублей и отдала их представителю мошенников, а также провела обыск в своей квартире, и найденные в столе отца 1 миллион 200 тысяч рублей тоже передала через курьера мошенникам. Жуткая правда с пропажей всех семейных сбережений выяснилась после того, как отец обнаружил в доме пропажу наличных средств.