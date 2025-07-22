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Студентка из Омска лишила родителей трех миллионов рублей

Первокурсницу одного из омских вузов буквально загипнотизировали страхом телефонные мошенники.

Источник: Комсомольская правда

Почти три миллиона рублей семейных сбережений добровольно отдала мошенникам студентка одного из омских вузов. Об очередном телефонном преступлении рассказали сегодня, 22 июля, сотрудники омской полиции.

Красивая сказка, в которую поверила 18-летняя омичка, обернулось финансовым кошмаром для ее семьи. Все началось с телефонного звонка от якобы курьера цветочного салона, который с едва сдерживаемым восторгом поведал девушке про оформленный для нее роскошный букет от неизвестного поклонника. Для его получения требовалась самая малость — продиктовать код из СМС. На этом сказка внезапно закончилась: к девушке применили распространенную схему обмана.

Сперва студентке позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и буквально оглушил известием про «оформленный кредит» и «попытку перевода денег на вражескую Украину». После этого, сильно напуганная уголовным сроком девушка безропотно выполняла все указания мошенников: сняла со счета семейные сбережения в размере 1 миллиона 690 тысяч рублей и отдала их представителю мошенников, а также провела обыск в своей квартире, и найденные в столе отца 1 миллион 200 тысяч рублей тоже передала через курьера мошенникам. Жуткая правда с пропажей всех семейных сбережений выяснилась после того, как отец обнаружил в доме пропажу наличных средств.