Студентка из Омска лишила родителей трех миллионов рублей

Почти три миллиона рублей семейных сбережений добровольно отдала мошенникам студентка одного из омских вузов. Об очередном телефонном преступлении рассказали сегодня, 22 июля, сотрудники омской полиции.
Красивая сказка, в которую поверила 18-летняя омичка, обернулось финансовым кошмаром для ее семьи. Все началось с телефонного звонка от якобы курьера цветочного салона, который с едва сдерживаемым восторгом поведал девушке про оформленный для нее роскошный букет от неизвестного поклонника. Для его получения требовалась самая малость — продиктовать код из СМС. На этом сказка внезапно закончилась: к девушке применили распространенную схему обмана.
Сперва студентке позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и буквально оглушил известием про «оформленный кредит» и «попытку перевода денег на вражескую Украину». После этого, сильно напуганная уголовным сроком девушка безропотно выполняла все указания мошенников: сняла со счета семейные сбережения в размере 1 миллиона 690 тысяч рублей и отдала их представителю мошенников, а также провела обыск в своей квартире, и найденные в столе отца 1 миллион 200 тысяч рублей тоже передала через курьера мошенникам. Жуткая правда с пропажей всех семейных сбережений выяснилась после того, как отец обнаружил в доме пропажу наличных средств.