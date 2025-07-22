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В Слуцке при столкновении двух авто пострадала пешеход

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке при столкновении двух авто пострадала пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: УВД Минского облисполкома

ДТП произошло 21 июля в 7.35 на ул. Ленина в Слуцке. 40-летняя водитель автомобиля Suzuki Aerio при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, предварительно, отвлеклась от управления и совершила наезд на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Renault Megan под управлением 26-летнего водителя. Авто по инерции отбросило вперед. Впоследствии чего произошел наезд на 36-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход с травмами госпитализирована.