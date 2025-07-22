В Усть-Куте на пожаре спасли 64-летнюю женщину. Соседи обратились в дежурную часть МЧС и сообщили, что в многоэтажном доме горит балкон. Как рассказали КП-Иркутск в ведомстве, пламя перешло в квартиру и на балконы других этажей.
— Весь подъезд был в дыму. Самостоятельно из дома вышли десять человек. 12 спасателей прибыли на место с четырьмя единицами техники, они эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей, — уточнили в МЧС по региону.
Также сотрудники спасательной службы смогли вытащить из задымленных помещений домашних животных. В квартире, где произошел пожар, обнаружили хозяйку в ванной комнате. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, на носилках передали врачам. Дознаватели выяснили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.