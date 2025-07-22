Один из фигурантов «дела Бойко» признался в даче взятки ФСБ на 2 млн рублей

Алексей Мамыкин уточнил, что он передал деньги сотруднику регионального УФСБ лично в феврале-марте 2024 года у себя дома на 9 Просеке. После этого предполагаемого взяткополучателя задержали и арестовали. В настоящее время Алексей Мамыкин содержится в одном СИЗО вместе с указанным сотрудником УФСБ в специализированной камере. В связи с этим бывший чиновник попросил суд взять его под защиту. Экс-сотрудник регионального ГУ МЧС сказал, что опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи. Хотя пока угроз от кого-либо по этому поводу он не получал.