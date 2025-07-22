В Самаре 22 июля началось заседание по делу экс-главы регионального МЧС О. Бойко

Сегодня, 22 июля, в Ленинском районном суде Самары продолжается процесс по делу бывшего главы регионального ГУ МЧС Олега Бойко.
На заседании планируют допросить свидетелей, передаёт корреспондент «КП-Самара» из зала суда.
Следствие утверждает, что Бойко получил взятки на сумму свыше 75 миллионов рублей. По версии обвинения, деньги генерал-майор брал за содействие компаниям, занимавшимся проектами в сфере пожарной безопасности.
По данным дела, экс-чиновник подписывал акты проверки систем оповещения без фактических инспекций. Средства, полученные от руководителей организаций, он выводил через банковские карты, оформленные на других лиц.