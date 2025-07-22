Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко пытался перенести заседание

«На прошлом заседании суда говорилось, что свидетелей будут вызывать по списку. В первые пять человек не входили те, кто заявлен сегодня. У нас большой объем материала дела, я готовился к допросу других людей, для них вопросы у меня есть, а для остальных они не готовы», — сказал Бойко.