Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко пытался перенести заседание

В Самаре суд отказал экс-начальнику регионального МЧС в переносе заседания 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 июля 2025 года, в Ленинском районном суде бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко попросил перенести заседание. Причиной этому он назвал допрос не тех свидетелей. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«На прошлом заседании суда говорилось, что свидетелей будут вызывать по списку. В первые пять человек не входили те, кто заявлен сегодня. У нас большой объем материала дела, я готовился к допросу других людей, для них вопросы у меня есть, а для остальных они не готовы», — сказал Бойко.

Прокурор назвала это способом затягивания судебного следствия. По ее словам, гособвинитель не должен предоставлять стороне обвинения тактику доказательств, а защитники могли взять копию материалов дела и подготовиться ко всему. Судья не стала переносить заседание.

Напомним, Бойко обвиняют во взятке в особо крупном размере. Он не отрицает получение колоссальной суммы — более 75 млн рублей. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности.