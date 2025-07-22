Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко пытался перенести заседание

Во вторник, 22 июля 2025 года, в Ленинском районном суде бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко попросил перенести заседание. Причиной этому он назвал допрос не тех свидетелей. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.
«На прошлом заседании суда говорилось, что свидетелей будут вызывать по списку. В первые пять человек не входили те, кто заявлен сегодня. У нас большой объем материала дела, я готовился к допросу других людей, для них вопросы у меня есть, а для остальных они не готовы», — сказал Бойко.
Прокурор назвала это способом затягивания судебного следствия. По ее словам, гособвинитель не должен предоставлять стороне обвинения тактику доказательств, а защитники могли взять копию материалов дела и подготовиться ко всему. Судья не стала переносить заседание.
Напомним, Бойко обвиняют во взятке в особо крупном размере. Он не отрицает получение колоссальной суммы — более 75 млн рублей. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности.