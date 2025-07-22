В Омской области возбудят уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

Жители села Куликово Омской области обратились за помощью через видеообращение в интернете, заявив о нарушении их прав на доступ к безопасной питьевой воде. По словам граждан, в 2021 году в рамках федеральной программы были выделены средства на строительство новых очистных сооружений и инженерных систем. Однако вместо этого была проведена реконструкция старой водозаборной скважины, которая ранее не использовалась из-за высокого содержания брома в воде.
В настоящее время подача воды в жилые дома осуществляется без необходимой очистки. Жители отмечают, что поступающая вода непригодна для питья и бытовых нужд из-за наличия примесей и превышения допустимых норм содержания химических веществ. Многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции не принесли результатов.
Ситуация привлекла внимание руководства Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах расследования.
В настоящее время СУ СК России по Омской области проводит процессуальную проверку. Следствие призвано установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушение прав граждан.