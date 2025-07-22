В Омской области возбудят уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

Жители села Куликово Омской области обратились за помощью через видеообращение в интернете, заявив о нарушении их прав на доступ к безопасной питьевой воде. По словам граждан, в 2021 году в рамках федеральной программы были выделены средства на строительство новых очистных сооружений и инженерных систем. Однако вместо этого была проведена реконструкция старой водозаборной скважины, которая ранее не использовалась из-за высокого содержания брома в воде.