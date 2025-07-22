Уфимка пойдет под суд за экспорт товаров для оружия массового поражения

Установлено, что уфимка учредила и возглавила ООО для оптово-розничной торговли химическими веществами и прочей продукцией. В период с 2022 по 2023 годы в рамках заключенных договоров фирма осуществляла поставку химических реактивов и лабораторной посуды иностранной компании. При этом ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю.