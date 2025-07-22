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Уфимка пойдет под суд за экспорт товаров для оружия массового поражения

Преступную деятельность пресекли силовики.

Источник: УФСБ по РБ

Уфимка пойдет под суд за незаконный экспорт сырья, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения (ст. 189 УК РФ). О завершении расследовании уголовного дела в отношении 60-летней женщины сообщает УФСБ по Башкирии.

Преступная деятельность пресечена в ходе совместной работы с Башкортостанской таможней.

Установлено, что уфимка учредила и возглавила ООО для оптово-розничной торговли химическими веществами и прочей продукцией. В период с 2022 по 2023 годы в рамках заключенных договоров фирма осуществляла поставку химических реактивов и лабораторной посуды иностранной компании. При этом ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю.

Чтобы скрыть поставки, предпринимательница вносила недостоверные сведения в таможенные, транспортные и коммерческие документы. В них указывались вещества, на которые не распространяются требования законодательства об экспортном контроле.

«Следователями УФСБ в отношении предпринимательницы по 6 эпизодам противоправной деятельности собрана доказательная база в рамках расследования уголовного дела, — говорится в сообщении УФСБ. — В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая свою вину признает и раскаивается, коммерческая деятельность руководимого ею общества прекращена».