Уфимка пойдет под суд за экспорт товаров для оружия массового поражения

Уфимка пойдет под суд за незаконный экспорт сырья, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения (ст. 189 УК РФ). О завершении расследовании уголовного дела в отношении 60-летней женщины сообщает УФСБ по Башкирии.
Преступная деятельность пресечена в ходе совместной работы с Башкортостанской таможней.
Установлено, что уфимка учредила и возглавила ООО для оптово-розничной торговли химическими веществами и прочей продукцией. В период с 2022 по 2023 годы в рамках заключенных договоров фирма осуществляла поставку химических реактивов и лабораторной посуды иностранной компании. При этом ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю.
Чтобы скрыть поставки, предпринимательница вносила недостоверные сведения в таможенные, транспортные и коммерческие документы. В них указывались вещества, на которые не распространяются требования законодательства об экспортном контроле.
«Следователями УФСБ в отношении предпринимательницы по 6 эпизодам противоправной деятельности собрана доказательная база в рамках расследования уголовного дела, — говорится в сообщении УФСБ. — В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая свою вину признает и раскаивается, коммерческая деятельность руководимого ею общества прекращена».