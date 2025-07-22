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На Дону возобновили движение все пригородные поезда

Ростовская область, 22 июля 2025. DON24.RU. Транспортная доступность для пассажиров пригородных поездов в Ростовской области полностью восстановлена, сообщает пресс-служба СКЖД.

Электрички, которые временно отменялись или следовали по измененному графику из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, возобновили движение по стандартному расписанию.

Среди восстановленных маршрутов:

  • № 6359 Глубокая — Шептуховка;
  • № 6356 Шептуховка — Лихая;
  • № 6161 Ростов — Лихая;
  • № 6361 Лихая — Глубокая;
  • № 6365 Глубокая — Кутейниково;
  • № 6364 Кутейниково — Лихая;
  • № 6515/6517 Ростов — Лихая — Кутейниково;
  • № 6518/6516 Кутейниково — Лихая — Ростов.

Железнодорожники активно сотрудничают с региональными властями, чтобы восстановить транспортную доступность.

Актуальную информацию о расписании и возможных задержках можно уточнять в официальном Telegram-канале «СКППК Расписание».