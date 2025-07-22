На Дону возобновили движение все пригородные поезда

Электрички, которые временно отменялись или следовали по измененному графику из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, возобновили движение по стандартному расписанию.
Среди восстановленных маршрутов:
- № 6359 Глубокая — Шептуховка;
- № 6356 Шептуховка — Лихая;
- № 6161 Ростов — Лихая;
- № 6361 Лихая — Глубокая;
- № 6365 Глубокая — Кутейниково;
- № 6364 Кутейниково — Лихая;
- № 6515/6517 Ростов — Лихая — Кутейниково;
- № 6518/6516 Кутейниково — Лихая — Ростов.
Железнодорожники активно сотрудничают с региональными властями, чтобы восстановить транспортную доступность.
Актуальную информацию о расписании и возможных задержках можно уточнять в официальном Telegram-канале «СКППК Расписание».