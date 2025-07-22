Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Алуште

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Алуште пострадали два человека. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Крым.
По предварительным данным, на трассе «Симферополь — Алушта — Ялта» водитель автомобиля «Черри» при выезде с прилегающей территории столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Изобильное — Алушта».
В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. В автобусе на момент происшествия находилось пять человек, медицинская помощь им не потребовалась. Ход проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура.