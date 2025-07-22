Фигурант «дела Бойко» сознался в передаче взятки сотруднику ФСБ в 2 млн рублей

В настоящее время Мамыкин содержится под стражей в одном из следственных изоляторов Самары вместе с предполагаемым получателем взятки. В судебном заседании экс-чиновник обратился с ходатайством о предоставлении ему мер защиты, сославшись на возможные угрозы своей безопасности и членам семьи. При этом конкретных фактов давления или угроз в его адрес зафиксировано не было.