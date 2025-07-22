Фигурант «дела Бойко» сознался в передаче взятки сотруднику ФСБ в 2 млн рублей

В ходе судебного заседания в Ленинском районном суде Самары 22 июля Алексей Мамыкин, ранее занимавший должность руководителя городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС, сделал официальное признание. Он подтвердил факт передачи 2 миллионов рублей сотруднику управления собственной безопасности регионального УФСБ. По словам обвиняемого, денежные средства были вручены лично в период с февраля по март текущего года в его квартире, расположенной на 9 Просеке, сообщает Ъ.
В настоящее время Мамыкин содержится под стражей в одном из следственных изоляторов Самары вместе с предполагаемым получателем взятки. В судебном заседании экс-чиновник обратился с ходатайством о предоставлении ему мер защиты, сославшись на возможные угрозы своей безопасности и членам семьи. При этом конкретных фактов давления или угроз в его адрес зафиксировано не было.
Этот случай стал частью масштабного коррупционного расследования, известного как «дело Бойко». Следственные органы установили, что в период с 2020 по 2023 год группа должностных лиц, включая бывшего руководителя областного главка МЧС Олега Бойко, организовала систему получения денежных вознаграждений от предпринимателей, занятых в сфере пожарной безопасности.
В числе фигурантов уголовного дела проходят несколько бывших высокопоставленных сотрудников:
Игорь Дахно (экс-начальник УФМС).
Дмитрий Зинин (бывший руководитель пожарно-спасательного отряда);
Антон Палушкин (экс-замдиректора МБУ «Ресурсный центр»);
Евгений Луговой (бывший сотрудник службы эксплуатации).
По версии следствия, общий размер незаконных вознаграждений, полученных Бойко, превысил 73 миллиона рублей. Его подчиненные, согласно материалам дела, получили суммы от 1 до 21 миллиона рублей. В рамках расследования уже вынесен приговор бизнесмену Яну Гущину, который получил 6 лет колонии и штраф в размере 170 миллионов рублей.
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