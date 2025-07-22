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В Самаре один из фигурантов дела Бойко попросил о защите, опасаясь за свою жизнь

22 июля 2025 года, во время слушаний по делу экс-руководителя ГУ МЧС Самарской области Олега Бойко, один из обвиняемых сделал неожиданное признание.

22 июля 2025 года, во время слушаний по делу экс-руководителя ГУ МЧС Самарской области Олега Бойко, один из обвиняемых сделал неожиданное признание.

Алексей Мамыкин заявил в суде, что опасается за собственную жизнь и безопасность семьи.

По его словам, в начале 2024 года он передал сотруднику ФСБ 2 миллиона рублей, чтобы избежать уголовного преследования по данному делу.

Теперь оба находятся в одном СИЗО, что, по мнению Мамыкина, угрожает его безопасности. Он попросил предоставить защиту себе и членам семьи, сообщает «КП-Самара».

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