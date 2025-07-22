На Южном Урале пожарные спасли супругов из-под обломков рухнувшего потолка

Сотрудники пожарной части № 227 получили сообщение об обрушении потолка. На помощь людям отправился пожарный 2-го караула Наиль Шамсутдинов и пожарный водитель Александр Иванов.
Как оказалось, все произошло в пристрое к дому. Под обломками была супружеская пара. Людей вытащили оттуда при помощи подручных средств и лопат.
«При самостоятельном проведении работ по утеплению потолка и запотолочного пространства были нарушены технологии и использовался некачественный материал, что привело к ослаблению конструкций и обрушению потолка», — пояснили в областной Противопожарной службе.
Огнеборцы вызволили пару из-под обломков. Серьезных травм жильцы избежали. В ведомстве уточнили, что помощь медиков им также не потребовалась.