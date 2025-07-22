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На Южном Урале пожарные спасли супругов из-под обломков рухнувшего потолка

Происшествие случилось на днях в жилом доме на улице Уральская в поселке Бердяуш Саткинского района. Об этом рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.

Источник: Вечерний Челябинск

Сотрудники пожарной части № 227 получили сообщение об обрушении потолка. На помощь людям отправился пожарный 2-го караула Наиль Шамсутдинов и пожарный водитель Александр Иванов.

Как оказалось, все произошло в пристрое к дому. Под обломками была супружеская пара. Людей вытащили оттуда при помощи подручных средств и лопат.

«При самостоятельном проведении работ по утеплению потолка и запотолочного пространства были нарушены технологии и использовался некачественный материал, что привело к ослаблению конструкций и обрушению потолка», — пояснили в областной Противопожарной службе.

Огнеборцы вызволили пару из-под обломков. Серьезных травм жильцы избежали. В ведомстве уточнили, что помощь медиков им также не потребовалась.