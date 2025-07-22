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Минчанин не смог отпустить свою бывшую девушку и разбил такси

Минчанин получил уголовное дело, разбив такси из-за бывшей девушки.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин не смог отпустить свою бывшую девушку и разбил такси. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Не смог отпустить — разбил такси», — говорится в сообщении.

В Октябрьское РУВД поступила информация от водителя такси, который сообщил, что неизвестный мужчина наносит удары по его автомобилю во дворе жилого дома. На место оперативно приехал наряд роты патрульно-постовой служба милиции и задержал 27-летнего жителя Минска, который причастен к инциденту.

Выяснилось, что минчанин отдыхал в компании, где была его бывшая девушка.

«Попытка “все вернуть” переросла в ссору. Когда девушка села в такси, чтобы уехать, мужчина, не справившись с эмоциями, начал бить по машине», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем в Минске ОМОН задержал электромонтера из-за его подработки.

Кроме того, в Будславе 14-летний школьник лишился фаланги пальца на руке, когда колол дрова для пенсионерки.

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