Минчанин не смог отпустить свою бывшую девушку и разбил такси

В Октябрьское РУВД поступила информация от водителя такси, который сообщил, что неизвестный мужчина наносит удары по его автомобилю во дворе жилого дома. На место оперативно приехал наряд роты патрульно-постовой служба милиции и задержал 27-летнего жителя Минска, который причастен к инциденту.