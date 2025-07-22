Минчанин не смог отпустить свою бывшую девушку и разбил такси. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Не смог отпустить — разбил такси», — говорится в сообщении.
В Октябрьское РУВД поступила информация от водителя такси, который сообщил, что неизвестный мужчина наносит удары по его автомобилю во дворе жилого дома. На место оперативно приехал наряд роты патрульно-постовой служба милиции и задержал 27-летнего жителя Минска, который причастен к инциденту.
Выяснилось, что минчанин отдыхал в компании, где была его бывшая девушка.
«Попытка “все вернуть” переросла в ссору. Когда девушка села в такси, чтобы уехать, мужчина, не справившись с эмоциями, начал бить по машине», — рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело за хулиганство.
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