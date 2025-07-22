Суд над приболевшим Александром Паком отложили до середины августа

Первое заседание по делу Александра Пака не состоялось 22 июля в Волгоградском областном суде. Присяжные заседатели напрасно потратили свое время.
Выяснилось, что 74-летний волгоградец, переехавший на своем BMW многодетную мать, в настоящее время находился в 15-м лечебно-исправительном учреждении. Без его участия дело рассматривать нельзя.
На том, чтобы в его судьбе разбирался не профессиональный судья, а рядовые волгоградцы, настоял сам виновник ДТП, которого обвиняют в убийстве Екатерины Буравлевой при исполнении ею гражданского долга. Она пыталась остановить водителя иномарки, зацепившей ее автомобиль. Однако мужчина совершил маневр, в результате которого волгоградка попала под колесо многотонного внедорожника. Она скончалась в больнице.
Сам пенсионер настаивает, что не заметил, как переехал пострадавшую. Потому и покинул место ДТП. Следствие не согласно с его версией. На том, что наезд был умышленным, настаивает и представитель семьи погибшей. Подробности в нашем материале.
Следующее судебное заседание назначено на 14 августа, оно должно начаться в 11.00, подтвердили vlg.aif.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.