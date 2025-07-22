Суд над приболевшим Александром Паком отложили до середины августа

На том, чтобы в его судьбе разбирался не профессиональный судья, а рядовые волгоградцы, настоял сам виновник ДТП, которого обвиняют в убийстве Екатерины Буравлевой при исполнении ею гражданского долга. Она пыталась остановить водителя иномарки, зацепившей ее автомобиль. Однако мужчина совершил маневр, в результате которого волгоградка попала под колесо многотонного внедорожника. Она скончалась в больнице.