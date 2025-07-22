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У жителей Иркутской области с начала года изъяли 2,5 тысячи единиц оружия

960 владельцев снаряжения привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области росгвардейцы изъяли 2,5 тысячи единиц оружия. С начал года ведомство проверило девять тысяч владельцев оружия. 960 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения и использования снаряжения. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

— 32 юридических лица, которые торгуют служебным и гражданским оружием, также находятся под контролем подразделений. В ходе проверок уделяют внимание надежности комнат хранения оружия и стеллажей, документации и учету снаряжения, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские региона сообщают гражданам о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это вознаграждение. В этом году жители региона уже сдали 38 единиц оружия, получив за это более 260 тысяч рублей.