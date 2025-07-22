У жителей Иркутской области с начала года изъяли 2,5 тысячи единиц оружия

В Иркутской области росгвардейцы изъяли 2,5 тысячи единиц оружия. С начал года ведомство проверило девять тысяч владельцев оружия. 960 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения и использования снаряжения. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Росгвардии по Иркутской области.