В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

Ранним утром жильцы дома в Октябрьском округе Омска почувствовали запах дыма в подъезде. Источник огня находился в хозблоке на третьем этаже. Жильцы обратились в службу спасения. К месту пожара прибыли десять сотрудников МЧС РФ на трех машинах.