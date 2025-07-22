В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

ОМСК, 22 июл — РИА Новости. Электросамокат загорелся в подъезде жилого дома в Омске, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранним утром жильцы дома в Октябрьском округе Омска почувствовали запах дыма в подъезде. Источник огня находился в хозблоке на третьем этаже. Жильцы обратились в службу спасения. К месту пожара прибыли десять сотрудников МЧС РФ на трех машинах.
«Дознаватели ГУ МЧС России по Омской области предварительно установили, причиной пожара в десятиэтажке стало возгорание аккумуляторной батареи самоката», — сообщили в пресс-службе.
Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров в хозблоке, закопчены стены подъезда на третьем этаже. Пострадавших нет, 12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.е.