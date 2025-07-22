Житель Самары обвиняется в 20 эпизодах интернет мошенничества

Житель Самары, обвиняемый в 20 эпизодах интернет мошенничества с причинением значительного ущерба, предстанет перед судом.
По версии следствия молодой мужчина, стремясь к легкому и быстрому обогащению, поместил в интернете объявление о продаже несуществующей мебели собственного производства, которые сопроводил фотографиями фиктивных товаров.
Жертвами мошенника стали 20 жителей различных городов Самарской и Ульяновской областей. Думая, что оплачивают мебель, они отправили аферисту мобильным переводом в общей сумме более 1,6 миллиона рублей.
Полученными обманом деньгами самарец распорядился по своему усмотрению. Теперь ему предстоит держать ответ перед законом. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.