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Житель Самары обвиняется в 20 эпизодах интернет мошенничества

Самарец продал несуществующую мебель на 1,6 миллион рублей.

Житель Самары, обвиняемый в 20 эпизодах интернет мошенничества с причинением значительного ущерба, предстанет перед судом.

По версии следствия молодой мужчина, стремясь к легкому и быстрому обогащению, поместил в интернете объявление о продаже несуществующей мебели собственного производства, которые сопроводил фотографиями фиктивных товаров.

Жертвами мошенника стали 20 жителей различных городов Самарской и Ульяновской областей. Думая, что оплачивают мебель, они отправили аферисту мобильным переводом в общей сумме более 1,6 миллиона рублей.

Полученными обманом деньгами самарец распорядился по своему усмотрению. Теперь ему предстоит держать ответ перед законом. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.