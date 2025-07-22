Кабаны атаковали несколько деревень в Пермском крае

Несколько деревень были атакованы кабанами в Пермском крае, сообщает V-kurse.ru.
Речь идёт о жителях деревень Окуловка, Шалаши, Берёзовка, Сычи, а также о владельцах домов на окраине Оханска. По словам местных жителей, дикие животные пробираются на участки в любое время суток — как днём, так и ночью — и выкапывают свежий урожай картофеля, нанося серьёзный ущерб огородам.
Администрация Оханского округа сообщила порталу, что в министерство природных ресурсов Пермского края и государственную охотинспекцию направлен запрос о получении разрешения на отстрел кабанов. Это решение принято в связи с жалобами жителей деревни Окуловка.
В пресс-службе администрации округа также обратились к жителям, пострадавшим от нашествия кабанов, с просьбой укрепить и повысить заборы на своих участках. Чиновники подчеркнули, что полностью устранить всех животных невозможно, поэтому важно принять дополнительные меры защиты самостоятельно.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что житель Пермского края незаконно убил кабана на территории природного заказника. Мужчина произвёл отстрел без соответствующего разрешения на охоту. Ущерб, причинённый окружающей среде, оценили в 150 тысяч рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июне 2025 года.