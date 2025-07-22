Кабаны атаковали несколько деревень в Пермском крае

Речь идёт о жителях деревень Окуловка, Шалаши, Берёзовка, Сычи, а также о владельцах домов на окраине Оханска. По словам местных жителей, дикие животные пробираются на участки в любое время суток — как днём, так и ночью — и выкапывают свежий урожай картофеля, нанося серьёзный ущерб огородам.