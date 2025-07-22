Самолет из Новосибирска прервал полет из-за шторма на Камчатке

Летевший из Новосибирск в Петропавловск-Камчатский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе дальневосточной авиагавани.
«Аэропорт Хабаровска в штатном режиме отправлял и принимал рейсы во время непогоды в Петропавловск-Камчатском. Как на запасном здесь совершил посадку самолет, следующий рейсом S75249 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. По готовности борт вылетел в пункт назначения», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Из-за позднего прибытия самолета также перенесли время вылета из Хабаровска в Новосибирск. Что стало причиной задержек — неизвестно.
Уточним, что в Камчатском крае несколько дней назад объявили угрозу цунами из-за землетрясений. В Петропавловске-Камчатском интенсивность толчков была 5−6 баллов. Также на город надвигался охотоморский циклон, который прихватил с собой сильные ливни и ветер.