Самолет из Новосибирска прервал полет из-за шторма на Камчатке

Уточним, что в Камчатском крае несколько дней назад объявили угрозу цунами из-за землетрясений. В Петропавловске-Камчатском интенсивность толчков была 5−6 баллов. Также на город надвигался охотоморский циклон, который прихватил с собой сильные ливни и ветер.