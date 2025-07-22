Обломки БПЛА упали вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве

Обломки сбитого беспилотника упали на территории Новой Москвы, в непосредственной близости от кинопарка «Москино». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, боевая часть дрона, содержащая пластичную взрывчатку с поражающими элементами, была обнаружена на территории зоопарка «Планета обезьян», который находится в 500 метрах от съемочных площадок.
Сотрудники зоопарка вызвали на место саперов и провели эвакуацию.
В самом кинопарке уточнили, что обломки рухнули за их забором на соседней территории, не повредив декорации и другое имущество.