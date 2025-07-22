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Обломки БПЛА упали вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве

Сбитый БПЛА упал рядом с кинопарком «Москино». Обломки дрона, включая боевую часть с взрывчаткой, были обнаружены в 500 метрах от съемочных площадок. На место вызывали саперов и проводили эвакуацию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Обломки сбитого беспилотника упали на территории Новой Москвы, в непосредственной близости от кинопарка «Москино». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, боевая часть дрона, содержащая пластичную взрывчатку с поражающими элементами, была обнаружена на территории зоопарка «Планета обезьян», который находится в 500 метрах от съемочных площадок.

Сотрудники зоопарка вызвали на место саперов и провели эвакуацию.

В самом кинопарке уточнили, что обломки рухнули за их забором на соседней территории, не повредив декорации и другое имущество.

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