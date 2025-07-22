Пытался убить шампуром: в башкирском селе ревнивец едва не погубил свою супругу

В Архангельском районе Башкирии мужчину арестовали за покушение на убийство жены. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Все случилось в прошлом месяце на улице Чехова в селе Архангельское. По данным следствия, между 39-летним обвиняемым и его женой вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина, заподозрив супругу в измене, ударил ее шампуром в грудь. После этого он посчитал, что женщина погибла, рассказал о случившемся ее дочке и скрылся с места преступления.
Пострадавшую удалось спасти благодаря оперативной помощи медиков. Позже мужчина добровольно явился с повинной в правоохранительные органы. По решению суда его заключили под стражу.
В рамках расследования проведены осмотр места происшествия, допросы свидетелей и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжает собирать доказательства по делу.
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