Пытался убить шампуром: в башкирском селе ревнивец едва не погубил свою супругу

Все случилось в прошлом месяце на улице Чехова в селе Архангельское. По данным следствия, между 39-летним обвиняемым и его женой вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина, заподозрив супругу в измене, ударил ее шампуром в грудь. После этого он посчитал, что женщина погибла, рассказал о случившемся ее дочке и скрылся с места преступления.