В Перми чиновницу, которую судят за взятку, уволили за утрату доверия

Суд удовлетворил иск прокурора Перми об изменении формулировки увольнения экс-руководителя городского Управления капитального строительства Ирины Чирковой, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Иск рассматривали в Ленинском районном суде Перми — в нём же уже полтора месяца проходят заседания по уголовному делу о взятке, полученной Ириной Чирковой. По версии следствия, чиновница получила сумму в размере 5,45 миллиона рублей от руководителя строительного треста № 6 Сергея Микова (его уже приговорили к реальному сроку) за оказание покровительства. Уже после задержания и ареста она покинула пост главы УКС Перми по собственному желанию.
В прокуратуре с этой формулировкой не согласились, поскольку «был установлен факт непринятия служащей мер к урегулированию конфликта интересов, который выразился во вступлении в имущественные отношения с руководителем юридического лица, выполнявшего муниципальные контракты для нужд учреждений города Перми». В ведомстве не уточняют характер этих отношений, однако Сергей Миков в ходе суда утверждал, что деньги чиновнице понадобились на покупку квартиры.
22 июля суд удовлетворил иск — теперь Ирина Чиркова считается уволенной в связи с утратой доверия. Судебный процесс по делу о получении взятки продолжается, ей грозит реальный срок.