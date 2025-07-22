В Перми чиновницу, которую судят за взятку, уволили за утрату доверия

Иск рассматривали в Ленинском районном суде Перми — в нём же уже полтора месяца проходят заседания по уголовному делу о взятке, полученной Ириной Чирковой. По версии следствия, чиновница получила сумму в размере 5,45 миллиона рублей от руководителя строительного треста № 6 Сергея Микова (его уже приговорили к реальному сроку) за оказание покровительства. Уже после задержания и ареста она покинула пост главы УКС Перми по собственному желанию.