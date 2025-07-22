Экс-ректор ВГТУ Колодяжный подал новое ходатайство о выходе из колонии

Из картотеки дел Центрального районного суда следует, что 21 июля заключенный подал ходатайство о замене наказания на принудительные работы. Дата заседания еще не назначена.
В 2023 году Колодяжный отправился за решетку, будучи обвиненным в присвоении 58 миллионов рублей из денег, выделенных на премии преподавателям.
В январе 2025-го Колодяжный уже просил о смягчении наказания. В мае его адвокат неожиданно отказалась от ходатайства, производство было прекращено.
Накануне «МК в Воронеже» писал, что экс-заведующий кафедрой Воронежского государственного аграрного университета предстанет перед судом по делу о получении взятки в особо крупном размере.