В Самаре обвиняемый в покушении на убийство у бара «Руки вверх» хотел обжаловать арест

22 июля Самарский областной суд рассмотрел жалобу на меру пресечения для П. М. Бердибекова, обвиняемого в покушении на убийство.
Инцидент произошёл 22 июня возле бара «Руки вверх» на Волжском проспекте в Самаре. По данным следствия, около 5:30 утра группа мужчин напала на прохожего. Один из нападавших, предположительно Бердибеков, подкрался сзади и выстрелил в голову потерпевшему. После нападения злоумышленники скрылись на чёрном Infiniti без номеров, который позже был найден в Измайловском переулке.
28 июня Ленинский районный суд отправил Бердибекова под стражу до 22 августа. Защита пыталась оспорить это решение, однако областной суд оставил постановление в силе, сочтя арест законным, пишет ВолгаНьюс.