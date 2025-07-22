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В Самаре обвиняемый в покушении на убийство у бара «Руки вверх» хотел обжаловать арест

22 июля Самарский областной суд рассмотрел жалобу на меру пресечения для П.

22 июля Самарский областной суд рассмотрел жалобу на меру пресечения для П. М. Бердибекова, обвиняемого в покушении на убийство.

Инцидент произошёл 22 июня возле бара «Руки вверх» на Волжском проспекте в Самаре. По данным следствия, около 5:30 утра группа мужчин напала на прохожего. Один из нападавших, предположительно Бердибеков, подкрался сзади и выстрелил в голову потерпевшему. После нападения злоумышленники скрылись на чёрном Infiniti без номеров, который позже был найден в Измайловском переулке.

28 июня Ленинский районный суд отправил Бердибекова под стражу до 22 августа. Защита пыталась оспорить это решение, однако областной суд оставил постановление в силе, сочтя арест законным, пишет ВолгаНьюс.