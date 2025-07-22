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13-летний мальчик погиб от удара молнии во время выпаса лошадей

Подросток отправился за табуном животных вместе с братом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва 13-летний мальчик ухаживал за лошадьми в то время, как его ударила молния. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на СУ СКР по Республике Тыве, подросток погиб от разряда.

— Мальчик вместе с двоюродным братом отправились к стоянке, чтобы пригнать оттуда табун лошадей, за которыми они ухаживали. Во время движения, подросток получил удар молнией, который привел к мгновенной смерти, — уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Чтобы установить точную причину смерти, будут проводить судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Улан-Удэ пенсионерка получила травму в продуктовом магазине. Теперь пострадавшая будет требовать компенсацию морального и физического ущерба через суд.