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Стало известно еще о троих пострадавших в ДТП с троллейбусом в Казани

Стало известно еще о троих пострадавших в сегодняшнем ДТП с троллейбусом на улице Чистопольской в Казани.

Как рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин, пострадали две 60-летние и 75-летняя женщины. Врачи осмотрели их и оказали необходимую медицинскую помощь, а после отпустили для лечения домой.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель легковушки подрезал троллейбус. В результате водитель троллейбуса влетел в фонарный столб, который упал на дорогу.

Напомним, что четверых пострадавших в ДТП с троллейбусом доставили в Городскую клиническую больницу № 7 им. М. Н. Садыкова Казани.