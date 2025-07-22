Задержаны полицейские, передававшие информацию Telegram-каналу Baza

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей», — уточнила госпожа Волк в Telegram-канале.
Ранее сегодня Следственный комитет России (СКР) заявил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) при передаче информации ограниченного доступа. По этому делу в регионах прошли обыски. Их подробности СКР не привел.
При этом, как сообщил Telegram-канал Baza, сегодня в здании его московской редакции и квартире главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски. Из редакции изъяты документы и техника. По данным источников «Ъ», близких к следствию, господина Трифонова и других сотрудников Baza не задерживали, а доставили на допрос к следователю. Они проходят по делу как свидетели.