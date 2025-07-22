Задержаны полицейские, передававшие информацию Telegram-каналу Baza

При этом, как сообщил Telegram-канал Baza, сегодня в здании его московской редакции и квартире главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски. Из редакции изъяты документы и техника. По данным источников «Ъ», близких к следствию, господина Трифонова и других сотрудников Baza не задерживали, а доставили на допрос к следователю. Они проходят по делу как свидетели.