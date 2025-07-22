Сбивший женщину с ребенком блогер Гаджиев получил три года колонии

Суд в подмосковном Одинцово приговорил блогера Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения и штрафу в 200 тысяч рублей. Его признали виновным в ДТП, в котором серьезно пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным канала, Гаджиев на автомобиле BMW, выполняя опасные маневры для видео, не справился с управлением, совершил наезд на женщину с коляской и скрылся с места происшествия.
Суд квалифицировал его действия по двум статьям, включая нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места аварии.
Помимо основного наказания, после освобождения Гаджиеву будет запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет.