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Сбивший женщину с ребенком блогер Гаджиев получил три года колонии

Блогер Гаджиев признан виновным в ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком. Суд приговорил его к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 200 тысяч рублей. Также ему запретили управлять автомобилем на 2,5 года.

Источник: РИА "Новости"

Суд в подмосковном Одинцово приговорил блогера Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения и штрафу в 200 тысяч рублей. Его признали виновным в ДТП, в котором серьезно пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным канала, Гаджиев на автомобиле BMW, выполняя опасные маневры для видео, не справился с управлением, совершил наезд на женщину с коляской и скрылся с места происшествия.

Суд квалифицировал его действия по двум статьям, включая нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места аварии.

Помимо основного наказания, после освобождения Гаджиеву будет запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет.