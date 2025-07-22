В Самарской области мужчина признался в убийстве сожительницы после допроса

В Волжском районе Самарской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своей 34-летней сожительницы. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в селе Подъем-Михайловка.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции 21 июля. Прибывшие на вызов оперативники обнаружили погибшую в сенях дома.
В жилище находился 39-летний мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство. Он заявил, что утром вернулся от родственников и нашел свою гражданскую супругу без признаков жизни, после чего вызвал экстренные службы.
Однако рассказ мужчины вызвал подозрения. Осмотрев место происшествия и предъявив улики, полицейские добились признания. Как выяснилось, накануне вечером между сожителями вспыхнула ссора во время застолья.
Мужчина, не сдержав эмоций, выстрелил в женщину из охотничьего ружья, а затем, не проверяя ее состояние, уехал к родственникам, спрятав оружие. На следующий день он вернулся и инсценировал «обнаружение» тела.
Подозреваемого доставили в Следственное управление СК России по Самарской области, где продолжаются следственные мероприятия.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.