В Самарской области мужчина признался в убийстве сожительницы после допроса

В жилище находился 39-летний мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство. Он заявил, что утром вернулся от родственников и нашел свою гражданскую супругу без признаков жизни, после чего вызвал экстренные службы.