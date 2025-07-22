В Ташкентском ночном клубе посетитель выстрелил хлопушкой в лицо девушке: у пострадавшей тяжёлая травма глаза

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июля). Сегодня в соцсетях стала распространяться очередная тревожная история — и снова из ночной жизни столицы. В одном из ташкентских клубов мужчина, по неизвестным причинам, выстрелил хлопушкой прямо в лицо сотруднице заведения. Девушка, работавшая менеджером, даже не успела отреагировать. Пластиковая крышка от хлопушки с силой ударила её по глазу. В результате — серьёзная травма, госпитализация и шок для всей семьи.