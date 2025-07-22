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В Ташкентском ночном клубе посетитель выстрелил хлопушкой в лицо девушке: у пострадавшей тяжёлая травма глаза

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июля). Сегодня в соцсетях стала распространяться очередная тревожная история — и снова из ночной жизни столицы. В одном из ташкентских клубов мужчина, по неизвестным причинам, выстрелил хлопушкой прямо в лицо сотруднице заведения. Девушка, работавшая менеджером, даже не успела отреагировать. Пластиковая крышка от хлопушки с силой ударила её по глазу. В результате — серьёзная травма, госпитализация и шок для всей семьи.

По информации от родственников пострадавшей, нападавший уже не впервые проявляет агрессию, он вёл себя неадекватно ещё до случившегося. Более того, он, по их словам, не осознаёт своей вины и считает произошедшее «шуткой».

ГУВД Ташкента подтвердило произошедший инцидент. По данным правоохранителей, 17 июля примерно в 02:00 в ночном клубе Яшнабадского района 45-летний мужчина выстрелил из хлопушки в лицо 25-летней сотруднице. В результате у девушки была диагностирована тяжёлая контузия глазного яблока, а также ушибы и ссадины верхнего века, носа, лба и лица.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана помощь, сейчас она продолжает находиться под наблюдением врачей.

«По данному факту проводится доследственная проверка. По её итогам будет принято законное процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Пока врачи борются за восстановление зрения пострадавшей, общество требует — не замалчивать такие истории и не относиться к подобным выходкам как к глупой случайности. Это насилие. И оно должно быть наказано.