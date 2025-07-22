В Молдове два брата 12-ти и 20-ти лет утонули во время рыбалки: Тело ребенка ищут водолазы

В Киперченах Оргеевского района двое братьев 12 и 20 лет утонули в пруду во время ночной рыбалки 21 июля. Тело старшего брата было найдено утром 21 июля, а ребенка продолжают искать водолазы. Трагедия в Оргеевском районе: братья утонули во время рыбалки.