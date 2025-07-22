За сутки в Ростовской области сгорели два автомобиля

В разных районах Ростовской области за сутки сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В частности, в селе Петрополье Матвеево-Курганского района выгорел «ВАЗ 2107». Возгорание произошло во время ремонта — владелец машины неосторожно курил рядом с автомобилем. На место выезжали четверо пожарных, использовалась одна автоцистерна.
В этот же день в Беглице Неклиновского района вспыхнул «Москвич 2141». Машина также находилась в ремонте. В этом случае пожар тушили шесть сотрудников МЧС с использованием двух спецмашин. Причины возгорания устанавливают дознаватели.
Спасатели напоминают автовладельцам: нужно соблюдать меры безопасности. Особое внимание следует уделять состоянию электропроводки. Все горючие материалы должны храниться в безопасных местах. В каждой машине нужен исправный огнетушитель.
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