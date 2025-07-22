Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области сгорели два автомобиля

В разных районах Дона за сутки сгорели «ВАЗ» и «Москвич».

Источник: Комсомольская правда

В разных районах Ростовской области за сутки сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В частности, в селе Петрополье Матвеево-Курганского района выгорел «ВАЗ 2107». Возгорание произошло во время ремонта — владелец машины неосторожно курил рядом с автомобилем. На место выезжали четверо пожарных, использовалась одна автоцистерна.

В этот же день в Беглице Неклиновского района вспыхнул «Москвич 2141». Машина также находилась в ремонте. В этом случае пожар тушили шесть сотрудников МЧС с использованием двух спецмашин. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

Спасатели напоминают автовладельцам: нужно соблюдать меры безопасности. Особое внимание следует уделять состоянию электропроводки. Все горючие материалы должны храниться в безопасных местах. В каждой машине нужен исправный огнетушитель.

Подпишись на нас в Telegram.