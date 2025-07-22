Трое человек получили восемь лет колонии за рекламу в Москве магазина наркотиков

«Вечером 22 марта 2024 года злоумышленники пригнали машину на ул. Арбат и включили на максимальную громкость через громкоговоритель заранее записанный аудиофайл, содержащий музыкальную композицию с дикторским текстом, склоняющим к приобретению и употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — подчеркнули в надзорном ведомстве.