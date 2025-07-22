Трое человек получили восемь лет колонии за рекламу в Москве магазина наркотиков

«Восемь лет колонии общего режима: трое жителей Нижегородской области в возрасте от 19 до 26 лет осуждены за склонение граждан к потреблению запрещенных веществ (п. “а, в” ч. 2 ст. 230 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, фигуранты перегнали из Нижнего Новгорода в Москву фургон Ford Transit, оснащенный громкоговорящим устройством. При этом злоумышленники покрасили транспортное средство в черный цвет и оклеили наклейками с QR-кодом с изображением надписи и логотипа интернет-магазина, занимающегося незаконной реализацией наркотических средств.
«Вечером 22 марта 2024 года злоумышленники пригнали машину на ул. Арбат и включили на максимальную громкость через громкоговоритель заранее записанный аудиофайл, содержащий музыкальную композицию с дикторским текстом, склоняющим к приобретению и употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — подчеркнули в надзорном ведомстве.