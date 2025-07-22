Генпрокуратура Молдовы подтвердила: Плахотнюк задержан Интерполом в Греции

Генпрокуратура была проинформирована Управлением международного полицейского сотрудничества о задержании властями Греческой Республики Владимира Плахотнюка.
Уточняется, что Плахотнюк «разыскивается по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Генеральная прокуратура начала процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче.
Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании применимого национального законодательства.
Экс-глава Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.