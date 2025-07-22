Суд Петербурга отправил в колонию банду аферистов за обман пенсионеров

Калининский районный суд вынес приговор в отношении восьми участников организованной преступной группы, специализировавшейся на обмане пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Как установило следствие, злоумышленники в течение нескольких лет использовали схему «Ваш родственник попал в ДТП», выманивая у доверчивых пенсионеров крупные суммы денег.
Главным организатором преступной группы признан 42-летний Владимир Бабин, получивший 6,5 года колонии. Его сообщники, среди которых Ирина Новикова, Александр Алтухов и другие, были осуждены на сроки от 6 до 6,5 года. Всего жертвами мошенников стали более 40 человек в Петербурге и Москве, а общий ущерб превысил 11 млн рублей.
— Преступники тщательно выбирали жертв среди пожилых людей, эмоционально воздействовали на них, а затем забирали деньги через подставных курьеров, — пояснили в прокуратуре.
Хотя большинство подсудимых признали, что обманывали людей, но при этом они отрицали свою принадлежность к организованной группе. Суд учел все обстоятельства дела и назначил реальные сроки всем участникам преступной схемы.