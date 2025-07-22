Суд Петербурга отправил в колонию банду аферистов за обман пенсионеров

Главным организатором преступной группы признан 42-летний Владимир Бабин, получивший 6,5 года колонии. Его сообщники, среди которых Ирина Новикова, Александр Алтухов и другие, были осуждены на сроки от 6 до 6,5 года. Всего жертвами мошенников стали более 40 человек в Петербурге и Москве, а общий ущерб превысил 11 млн рублей.