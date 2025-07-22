В Иркутском районе семь человек пострадали в аварии на Александровском тракте

На Александровском тракте Иркутского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 29-летний водитель управляя «Тойотой Аква» ехал со стороны областного центра в направлении СНТ «Веселое». Поворачивая налево, он не уступил дорогу 23-летнему владельцу «Тойоты Аксио» и столкнулся.