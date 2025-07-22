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В Иркутском районе семь человек пострадали в аварии на Александровском тракте

Водитель «Тойоты Аква» не предоставил преимущества другой иномарке при повороте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Александровском тракте Иркутского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 29-летний водитель управляя «Тойотой Аква» ехал со стороны областного центра в направлении СНТ «Веселое». Поворачивая налево, он не уступил дорогу 23-летнему владельцу «Тойоты Аксио» и столкнулся.

— В результате аварии пострадали водители и трое пассажиров, которые находились в салоне «Тойоты Аксио». Их вместе с водителей и двумя пассажирами второго автомобиля доставили в больницу с травмами, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают подробности и причины случившегося. Региональная прокуратура проконтролирует ход мероприятий.