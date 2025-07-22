Источник: членов наркогруппировки в Тульской области вербовали в Молдавии

Во вторник Тульский областной суд признал виновными и лишил свободы на 16,5 и 17,5 года двух участников организованной преступной группы, которая занималась производством наркотиков в кустарных «лабораториях» на территории Тульской области с последующим сбытом веществ через «закладки». По данным пресс-службы облсуда, злоумышленники серийно произвели не менее 7 988,95 грамма наркотического средства мефедрон. Из нарколабораторий изъяли 24 636 граммов прекурсора наркотического средства.