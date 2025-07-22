На бизнесмена в Уфе напали неизвестные и избили кастетом

Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», инцидент произошел на ул. Октябрьской Революции сегодня, 22 июля, днем. Один из нападавших встретил мужчину чуть раньше и начал его преследовать до машины, когда тот хотел сесть и уехать, напали и избили прямо за рулем. Как сообщают очевидцы, они при этом искали у него деньги, нецензурно выражались и обещали убить.