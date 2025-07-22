«Использовал юбку для конспирации»: Ростовчанина задержали за необычные кражи

Сейчас ростовчанин находится в статусе подозреваемого, в его отношении возбуждено дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Пока следствие разбирается в тонкостях «стильного» преступления, подозреваемый дал подписку о невыезде. Видимо, теперь ему придется на время забыть не только о медных трубках, но и об экспериментах с женским гардеробом.