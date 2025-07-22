«Использовал юбку для конспирации»: Ростовчанина задержали за необычные кражи

В Ростове-на-Дону задержали мужчину с нестандартным подходом к кражам. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
По версии следствия, 36-летний ростовчанин срезал медные трубы для кондиционеров и продавал. При этом сам процесс похищения деталей отличался оригинальным подходом к маскировке. Как уточнили в полиции, «для конспирации он использовал женскую юбку».
Для чего именно ему понадобилась женская одежда, не уточняется. Известно только, что мужчину нашли после кражи деталей с блока сплит-системы одного из магазинов на улице Каширской.
Сейчас ростовчанин находится в статусе подозреваемого, в его отношении возбуждено дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Пока следствие разбирается в тонкостях «стильного» преступления, подозреваемый дал подписку о невыезде. Видимо, теперь ему придется на время забыть не только о медных трубках, но и об экспериментах с женским гардеробом.
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