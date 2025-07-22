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Главреда Baza Глеба Трифонова задержали по делу о даче взятки

Главред телеграм-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Их задержали в рамках расследования превышения должностных полномочий сотрудниками полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Об этом сообщается в официальном заявлении столичного управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что задержание журналистов прошло в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

«Трифонов и его коллега доставлены к следователю для допроса», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, сообщается о задержании троих сотрудников полиции в Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области. Задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий.

Ранее мы сообщали о том, что в редакции телеграм-канала Baza прошли обыски.