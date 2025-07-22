Главреда Baza Глеба Трифонова задержали по делу о даче взятки

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Об этом сообщается в официальном заявлении столичного управления Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что задержание журналистов прошло в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
«Трифонов и его коллега доставлены к следователю для допроса», — говорится в сообщении СК.
Кроме того, сообщается о задержании троих сотрудников полиции в Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области. Задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий.
Ранее мы сообщали о том, что в редакции телеграм-канала Baza прошли обыски.