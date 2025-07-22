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В Италии утонула 19-летняя гражданка Молдовы: Во время купания у неё случился эпилептический приступ

Родители, находившиеся рядом, не успели заметить происходящее и не смогли её спасти.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла днём в понедельник, 21 июля, в городе Удженто (провинция Лечче, Италия). 19-летняя гражданка Молдовы утонула во время купания после эпилептического приступа.

Как сообщают итальянские СМИ, девушка находилась с семьёй на пляже популярного кемпинга Riva di Ugento. В момент трагедии она была в воде, когда у неё случился приступ эпилепсии.

Родители, находившиеся рядом, не успели заметить происходящее и не смогли её спасти.

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