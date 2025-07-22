Дудя* объявили в международный розыск

«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.
Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудь* заочно арестован по обвинению в уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
* признан иноагентом в РФ.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналист и блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.
Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудь* заочно арестован по обвинению в уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
* признан иноагентом в РФ.