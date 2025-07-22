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Дудя* объявили в международный розыск

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналист и блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск в рамках дела об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.

Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудь* заочно арестован по обвинению в уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

* признан иноагентом в РФ.