Таможня Беларуси перекрыла канал доставки товаров по предзаказам из Польши. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ГТК уточнили: правоохранителями Гродненской региональной таможни была раскрыта схема уклонения от уплаты таможенных платежей. Белорус, который проживал в Польше, организовал «бизнес» по покупке товаров из ближнего зарубежья.
В ведомстве добавили, что 38-летний мужчина принимал заказы на покупку и последующую доставку в Беларуси обуви, одежды, предметов бытовой техники, автомобильных запчастей, детских игрушек.
Гражданин Беларуси, получив заказ, покупал товары. Для дальнейшей доставки заказчикам из Беларуси перед пересечением границы раздавал их физлицам, согласно установленным лимитам на беспошлинный ввоз.
«Нанесенный республиканскому бюджету ущерб составил свыше 650 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.
За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере белорус будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса. Вороновским районным отделом Следственного комитета заведено уголовное дело.
Тем временем налоговая сказала о закрытом тату-коворкинге в Минске на улице Октябрьской, где работали без медсправок.
Ранее МИД Беларуси прокомментировал заявления Литвы о курсах для мигрантов.
Кроме того, милиция назвала белорусам шесть цифр карты, которые нужно проверять при покупках онлайн.